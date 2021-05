Bari, bimbo di otto anni muore dopo incidente sulla statale 16

Un bimbo di otto anni è morto sabato sera a Bari, in seguito a un incidente avvenuto sulla statale 16. Il piccolo, come riporta Ansa, viaggiava a bordo di un'auto con la madre e il fratellino del bimbo, rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

L'impatto si è verificato intorno alle 18 sulla corsia opposta rispetto a quella su cui era avvenuto, un'ora prima, un altro grave incidente costato la vita a un 36enne barese. Secondo primi rilievi della Polizia locale si sarebbe trattato di un tamponamento. Non è escluso, secondo le prime ipotesi, che a causare l'incidente sia stato proprio il fatto che alcune auto abbiano rallentato per capire cosa fosse successo sul lato opposto della strada.