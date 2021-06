Incidente sulla statale 16, camion schiaccia auto contro il guardrail: giovane donna in ospedale

E' accaduto questa mattina all'altezza di Bisceglie: la conducente dell'autovettura, una 30enne, è stata estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco: ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di 30 anni è rimasta ferita questa mattina in un grave incidente avvenuto sulla statale 16, all'altezza di Bisceglie, in direzione nord. La 30enne viaggiava a bordo della sua auto che, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata schiacciata da un tir contro il guardrail centrale.

Per liberare la giovane donna dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Soccorsa dal 118, la 30enne è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria: avrebbe riportato ferite multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso per alcune ore per consentire i rilievi della Polizia stradale.

(foto di repertorio)