Camion perde carico di patate sulla statale 16, traffico rallentato in direzione nord

Traffico rallentato sulla statale 16 in direzione nord. A causare i disagi la perdita di parte del carico di un mezzo pesante che trasportava patate, avvenuta all'altezza dell'uscita per l'aeroporto. Non si registrano altri mezzi coinvolti né feriti. Il personale Anas è già al lavoro sul posto per ripulite la carreggiata.

La polizia locale consiglia, per chi viaggia in direzione nord, di prendere l'uscita di Palese e percorrere via Nazionale fino a Santo Spirito.