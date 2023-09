Camion perde carico sulla statale 16 a Bari, code e traffico bloccato in direzione sud: strada chiusa in un tratto

Traffico bloccato sulla statale 16 in direzione sud, a Bari. A provocare i disagi la presenza di materiale sulla carreggiata, a causa di un camion che ha perso parte del carico composto, secondo prime informazioni, da lastre di cemento.

Anas ha comunicato la chiusura di un tratto della strada in direzione Brindisi, all'altezza del km 806 (altezza Japigia-via Caldarola). Code sono segnalate sin dall'altezza di Santa Caterina.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.