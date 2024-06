Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, traffico rallentato in direzione sud

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16 a Bari, in direzione sud, in prossimità dello svincolo per Carrassi-Carbonara. Sul posto ci sarebbe un'auto ribaltata ma non si conoscono ulteriori dettagli sull'accaduto, né su eventuali feriti.

La Polizia locale di Bari, attraverso i propri canali social, invita gli automobilisti a rallentare e moderare la velocità.