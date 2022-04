Incidente sulla statale 16 tra Mola e Cozze: coinvolte sei auto, traffico bloccato e lunghe code in direzione sud

Un incidente sta provocando pesanti disagi al traffico sulla statale 16, tra Mola e Cozze, in direzione sud. Secondo le prime informazioni raccolte, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto sei auto, provocando alcuni feriti, le cui condizioni non sarebbero tuttavia gravi. Sul posto è presente la Polizia stradale.

Inevitabili tuttavia, in un giorno di traffico intenso per le gite fuoriporta di Pasquetta (solo in parte scoraggiate dalla giornata ventosa e più fredda), le ripercussioni sulla viabilità: al momento, la circolazione nel tratto interessato sarebbe completamente ferma, per consentire i rilievi del caso, con la presenza di lunghe code. E' consigliato, per gli automobilisti in viaggio verso sud, prevedere percorsi alternativi.

Un secondo incidente viene segnalato sempre sulla statale 16, nel tratto della tangenziale di Bari, a Poggiofranco, all'altezza del distributore di benzina 'Dill's' sempre in direzione Brindisi. Nell'impatto - un tamponamento - sarebbero rimaste coinvolte tre auto: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono altri dettagli.