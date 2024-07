Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt in direzione nord

Traffico in tilt questa mattina sulla statale 16 a Bari, dove viene segnalato l'ennesimo incidente. In particolare, la Polizia locale di Bari ha comunicato la presenza di un sinistro in direzione nord, all'altezza dell'uscita 10b per Picone/Poggiofranco. In corso i rilievi della stessa Polizia locale. Al momento non si conoscono altri dettagli sull'incidente che avrebbe coinvolto due veicoli. Alcune code vengono segnalate anche in direzione sud.