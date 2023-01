Incidente sulla statale 16 a Bari, code e rallentamenti in direzione sud

Code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Comincià così il lunedì barese sulla statale 16. In direzione sud, all'altezza dell'uscita Picone, la Polizia locale segnala un incidente che sta provocando ripercussioni anche sulla statale 96 per l'ingresso in città. Non si conoscono al momento dettagli sul sinistro.

Il traffico risulta congestionato anche in direzione nord, all'altezza dello svincolo per Poggiofranco.