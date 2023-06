Incidente sulla statale 16: auto contro guardrail, lunghe code in direzione nord

Dopo i rallentamenti provocati dalla perdita del carico da parte di un autocarro, ancora disagi sulla statale 16 a Bari, sempre in direzione nord. Lunghe code si sono registrate in tarda mattinata a causa di un incidente avvenuto a ridosso del tratto dei 'curvoni' di Palese. Nel sinistro, di cui non si conoscono al momento dettagli sulla dinamica né su eventuali feriti, sono rimaste coinvolte due autovetture. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con forti rallentamenti e code.