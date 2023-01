Statale 16, tre incidenti rallentano il traffico: code alle uscite di Carrassi, Poggiofranco e Mungivacca

Ennesimo incidente sulla strada statale 16, questa mattina, nei pressi dell'uscita 'Carrassi-Carbonara', in direzione Nord. Lo scontro fra i mezzi non ha fortunatamente generato feriti gravi, ma ha rallentato il traffico veicolare. In attesa dei rilievi sulla dinamica dell'impatto, compiuti dagli agenti della Polizia Locale, le auto possono usufruire di un'unica carreggiata attiva per superare l'ingorgo dovuto all'incidente.

Gli uomini della Polizia Locale sono intervenuti anche per altri 2 incidenti avvenuti nelle stesse ore sulla statale 16, nei pressi dello svincolo per Poggiofranco, in direzione Sud e all'altezza di Mungivacca in direzione Nord: anche in questi casi si segnalano code e rallentamenti. Tramite il proprio canale Telegram ufficiale, la Polizia Locale invita ad utilizzare percorsi alternativi per evitare la congestione della viabilità presente nei pressi dello svincolo per Mungivacca.