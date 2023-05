Incidente sulla Statale 16 a Bari: auto si scontra a Palese

Un incidente si è verificato, nel primo pomeriggio, sulla Statale 16 a Bari, all'altezza di Palese, in direzione sud. Coinvolta una vettura, schiantatasi per cause non ancora accertate.

Non si segnalano, al momento, feiti gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le Forze dell'Ordine. Segnalati rallentamenti in prossimità dell'area dell'incidente.