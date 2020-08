Incidente sulla statale 16 a Poggiofranco, traffico rallentato e code in direzione sud

Un incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo per Poggiofranco, sta provocando code e rallentamenti sulla statale 16, in direzione sud. Non si conoscono al momento dettagli sul sinistro, che avrebbe coinvolto almeno un'autovettura, né su eventuali feriti. I rallentamenti si registrano sulla carreggiata interessata sin dall'altezza dell'uscita Stani, fino allo svincolo interessato dal sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.

