Incidente sulla statale 16, auto si ribalta a San Giorgio: due feriti, carreggiata chiusa al traffico e poi riaperta

Incidente questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, nel tratto in prossimità dell'uscita per San Giorgio-Triggiano. Nel sinistro un'auto si è ribaltata, e due persone sono rimaste ferite. Non è chiaro, al momento, se ci siano altri veicoli coinvolti.

Il tratto interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Si sono verificati forti rallentamenti. Il traffico, informa Anas, è stato deviato in complanare al km 809,800. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità.

Intorno alle 10 la strada è stata riaperta e la situazione è tornata alla normalità.

*Ultimo aggiornamento ore 10.15