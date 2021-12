Incidente sulla statale 16 a Japigia, tamponamento all'altezza dei curvoni: traffico rallentato e code

Incidente questa mattina sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all'altezza di Japigia. Secondo prime informazioni, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, avvenuto nel tratto dei 'curvoni', all'altezza dello svincolo Polivalente/via Caldarola. Non si registrano feriti, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e alcune code nel tratto interessato. Sul posto la Polizia stradale e locale.