Incidente mortale nella notte sulla statale 16 a Bari: perdono la vita un 35enne e una ragazza di 26 anni

Tragico incidente nella notte sulla statale 16 a Bari. Due giovani, un 35enne e una 26enne, hanno perso la vita in un incidente avvenuto in direzione nord, in prossimità dell'uscita per via Caldarola. E' accaduto intorno all'1.30. Nello scontro sono stati coinvolti tre veicoli.

A perdere la vita, il conducente di una delle auto coinvolte e la giovane passeggera: trasportati dal 118 rispettivamente al Policlinico e al Di Venere, purtroppo non ce l'hanno fatta. Ferita anche una terza persona che viaggiava a bordo della stessa vettura: le sue condizioni non sarebbero gravi.

I veicoli sono stati sequestrati a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Accertamenti e indagini sono in corso da parte della Polizia Locale di Bari.