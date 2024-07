Incidente all'alba sulla statale 16: impatto tra due auto all'altezza di Mola, sei feriti

Un incidente si è verificato intorno alle 5 di oggi, domenica 7 luglio, sulla statale 16, all'altezza di Mola. Nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte due auto: un'Audi A3 e una 500, che si sarebbe ribaltata.

A bordo del veicolo viaggiavano cinque persone, tra cui due minori: i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Ferito anche, sempre in maniera non grave, il conducente dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale: in corso di accertamento le cause e l'esatta dinamica del sinistro.