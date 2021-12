Incidente sulla statale 16 a Mola: camion si ribalta, carreggiata chiusa al traffico

Un incidente sta bloccando in traffico in direzione sud sulla statale 16, all'altezza di Mola di Bari. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Il conducente è rimasto ferito.

Sul posto sono in corso le operazioni da parte delle forze dell'ordine e del personale Anas. La carreggiata è temporaneamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria al km 816,000, in corrispondenza dell'Hotel Barion.

(foto di repertorio)