Incidente sulla Statale 16 a Mola di Bari: muore motociclista

Un motociclista è morto nella serata di mercoledì 26 giugno sulla Statale 16, nelle vicinanze di Mola di Bari, a seguito di un incidente. Lo schianto, per cause non ancora conosciute, si è verificato in direzione Sud.

Sul posto sono giunte pattuglie delle Forze dell'Ordine e ambulanze del 118. A seguito dell'incidente sono state registrate lunghe code.