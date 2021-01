Incidente sulla statale 16: scontro tra auto all'altezza di Torre a Mare, tre feriti. Traffico rallentato e code

E' accaduto sulla carreggiata in direzione nord: il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi del caso

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16, in direzione nord. Nello scontro, avvenuto all'altezza di Torre a Mare, sarebbero rimaste coinvolte due autovetture: in corso di accertamento le cause dell'impatto. Nello scontro tre persone sono rimaste ferite, tra cui i rispettivi conducenti dei mezzi: al momento non si conoscono altri dettagli sulle loro condizioni.

Un tratto della carreggiata è stato provvisoriamente chiuso al traffico, e la viabilità deviata sulle complanari con segnalazioni in loco. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le forze dell'ordine e il personale Anas, al lavoro per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.



(foto di repertorio)