Incidente sulla statale 16, auto si ribalta: traffico rallentato e code all'altezza di Molfetta

Incidente sulla statale 16, intorno alle 13 di oggi, all'altezza di Molfetta, in direzione sud. Per cause da accertare, un'auto si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata. Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti e sulle loro condizioni - sul posto è comunque intervenuta un'ambulanza del 118 - o su altri mezzi coinvolti.

Presenti i carabinieri per i rilievi del caso. Inevitabile l'impatto sul traffico, con rallentamenti e code.