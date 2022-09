Auto si ribalta sulla statale 16, nessuna traccia del conducente: era stata rubata

Un'auto si ribalta in piena notte sulla statale 16, finendo di traverso sulla corsia di sorpasso. All'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, però, l'abitacolo risulta vuoto. E' accaduto questa notte, intorno alle 3.30, all'altezza dell'uscita Molfetta-Terlizzi, in direzione sud.

Dai successivi accertamenti compiuti dai carabinieri, l'auto, una Nissan, è risultata rubata nella stessa notte a Molfetta. Con ogni probabilità, dunque, lo stesso autore del furto, in fuga, potrebbe aver compiuto qualche manovra errata finendo per ribaltarsi e allontanandosi in fretta prima dell'arrivo dei soccorsi. Nell'incidente non sono risultati coinvolti altri mezzi. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Molfetta per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.