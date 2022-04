Incidente sulla Statale 16 tra Monopoli e Polignano: quattro km di coda, rallentamenti nel tratto con i lavori

Una coda lunga 4 km e traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Statale 16, in direzione sud, a seguito di un incidente verificatosi tra Polignano e Monopoli. Sul posto sono giunte pattuglie dei Carabinieri e ambulanze del 118. Si segnalano alcuni feriti ma al momento non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

La situazione riguardante la viabilità è stata resa ancor più critica a causa del tratto a una sola corsia presente all'altezza di Monopoli, a causa di lavori non ancora terminati.