Schianto in moto sulla Statale 16, Mola piange Americo Mariano: "Era una persona meravigliosa, aveva un sorriso per tutti"

"Oggi è un giorno molto triste. Ci ha prematuramente lasciati non solo un nostro concittadino, ci ha lasciati una persona meravigliosa, con una grande passione, la motocicletta, e un’immensa disponibilità verso la Cosa Pubblica". Il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, esprime con queste parole tutto lo sgomento ed il dolore per la scomparsa del 57enne Americo Mariano, il centauro vittima ieri sera di un terribile incidente sulla Statale 16. L'uomo, impiegato nel centro comunale di raccolta dei rifiuti di Mola gestito dall'azienda Navita, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato sull'asfalto. Nulla da fare per i soccorsi, Americo Mariano sarebbe deceduto sul colpo.

"Nel suo lavoro quotidiano presso la Navita - ricorda il sindaco Colonna in un post su facebook - non ha mai fatto mancare la sua dedizione e il suo sorriso. Che ci mancheranno. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, esprimendole sentite condoglianze". La notizia della scomparsa del centauro ha lasciato attonita ed addolorata l'intera comunità di Mola di Bari. "Il mio amico di banco alle superiori, un ridere di continuo - ricorda un uomo in un commento al post del sindaco - Quando ci si incontrava ricordavamo le nostre malefatte, ciao Americo". "Era una di quelle persone che era bello incontrare - scrive un suo conoscente - aveva sempre un sorriso per tutti". Emerge tutta la bontà d'animo dell'uomo, definito in tanti commenti come "una persona speciale". "Sempre gentile ed educato", scrive una donna, "Disponibile e professionale in ogni momento", sottolinea un altro utente facebook.