Morto in moto sulla statale 16, il dolore per Lorenzo: "Eri la persona più buona al mondo"

Lorenzo Schingaro, 36 anni, barese, ha perso la vita ieri in un incidente avvenuto all'altezza di Palese, mentre era alla guida del suo scooter. Il ricordo di chi lo conosceva: "Un ragazzo affettuoso con tutti e sorridente"

"Eri la persona più buona, siamo ancora tutti increduli". Lorenzo Schingaro, barese, aveva 36 anni: ieri ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla statale 16 all'altezza di Palese. Lorenzo era alla guida di un grosso scooter, quando per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo con violenza sull'asfalto.

Lorenzo era dipendente dell'Amiu. Familiari, amici e colleghi sono ancora scossi e increduli. "Eravamo amici da una vita, un bravissimo ragazzo", lo ricorda un collega. "Era un ragazzo sensibile, dolce e affettuoso con tutti e sorridente", dice a Baritoday un'amica. "Fai buon viaggio Lorenzo", scrive un altro amico sulla fan page di Baritoday.