Camion perde carico di pasta sulla carreggiata, traffico e rallentamenti sulla Statale 16 a Bari

Traffico e rallentamenti, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, a causa della perdita di un carico di pasta trasportato da un camion in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per rilievi e viabilità, nonché personale dell'Anas. L'episodio si è verificato prima dell'uscita per l'aeroporto di Palese.

Secondo quanto specifica la Polizia Locale di Bari sul suo canale Telegram il traffico è stato deviato all'uscita C di via Napoli. Consigliato come percorso alternativo l'itinerario Palese-Macchie.