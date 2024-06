Incidente mortale sulla statale 16, impatto auto-moto: perde la vita un 47enne

Tragico incidente nella notte sulla statale 16, a Bari. Un uomo ha perso la vita e una donna è ricoverata in gravi condizioni in seguito all'impatto tra un'auto e una moto.

Lo scontro, la cui dinamica è al momento in fase di accertamento, è avvenuto poco dopo la mezzanotte in direzione Sud, poco prima dei 'curvoni' di Palese. A bordo del mezzo a due ruote si trovavano un 47enne, Giovanni Procida, deceduto, e una donna di 30 anni, attualmente ricoverata in Rianimazione. Non è chiaro, al momento, chi fosse alla guida del mezzo. Avrebbero invece riportato solo lievi ferite le persone a bordo dell'autovettura.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia locale e gli agenti della Polizia stradale, cui sono affidate le indagini per ricostruire con esattezza l'accaduto.