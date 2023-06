Incidente sulla statale 16 a Poggiofranco: auto si ribalta dopo l'impatto con un camion, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto in mattinata sulla statale 16 a Bari, all'altezza di Poggiofranco. Secondo prime informazioni, nell'impatto, avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, sono rimasti coinvolti un autocarro e un'utilitaria, che si è ribaltata dopo l'urto. Da chiarire la dinamica e le cause del sinistro.

I due occupanti dell'autovettura sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Policlinico in codice rosso. Illeso il conducente dell'altro mezzo. Per consentire i soccorsi, si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia stradale. Al momento si circola su una sola corsia di marcia, e nel tratto interessato si registrano code e rallentamenti.

(immagine di repertorio)