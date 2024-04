Incidente sulla Statale 16 a Poggiofranco, scontro tra tre auto: traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, a Bari, per un incidente avvenuto sulla Tangenziale. Lo schianto si è verificato attorno alle 8 all'altezza di Poggiofranco, in direzione Sud. Tre le vetture coinvolte.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale per rilievi e viabilità. Non si segnalano feriti gravi. Code e rallentamenti hanno provocato disagi per la prima parte della mattinata.