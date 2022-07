Scontro sulla statale 16 a Polignano: quattro veicoli coinvolti nell'incidente

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti questa mattina all'alba in un incidente che si è verificato sulla statale 16, all'altezza di Polignano. Da accertare le cause del tamponamento, in cui sono rimaste ferite - in maniera non grave - alcune persone che viaggiavano a bordo dei mezzi coinvolti, soccorse e trasportate in ospedale dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale Anas, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monopoli per i rilievi del caso.