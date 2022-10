Camion perde carico sulla carreggiata, statale 16 chiusa in un tratto all'altezza di Polignano

Statale 16 temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud, nel tratto Cozze-Polignano, in prossimità del restringimento di carreggiata legato alla presenza di cantieri. A provocare la chiusura la perdita del carico da parte di un mezzo pesante.

Secondo prime informazioni il camion, che trasportava rotoloni in acciaio, ha perso parte del carico sull'asfalto forse a causa di un'improvvisa frenata, probabilmente nel tentativo di evitare l'impatto con altri mezzi a ridosso del passaggio su una sola corsia. Non si registrano feriti né altri mezzi coinvolti. Il tratto interessato è stato chiuso in attesa della rimozione del carico - sul posto stanno operando i vigili del fuoco con un'autogru - e il traffico è deviato verso l'uscita per Cozze. La viabilità ordinaria dovrebbe essere ripristinata a breve. Sul posto personale Anas e carabinieri.