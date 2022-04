Incidente sulla statale 16 a Bari: maxi-tamponamento tra nove auto. Due feriti e traffico in tilt

Nove auto sono rimaste coinvolte in un maxi-tamponamento che si è verificato questa mattina sulla statale 16 a Bari, all'altezza dello svincolo per San Giorgio/Triggiano, in direzione nord. Nell'impatto uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato.

Almeno due persone sarebbero rimaste ferite, ma non si conoscono dettagli sulle loro condizioni. Inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico. La carreggiata, nel tratto interessato, come comunica Anas, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Agli automobilisti in transito è consigliata l'uscita a Torre a Mare o precedente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

* Ultimo aggiornamento ore 11.25

(immagine di repertorio)