Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato in direzione sud

Traffico rallentato, questo pomeriggio sulla statale 16 a Bari, in direzione sud. Il sinistro, senza gravi conseguenze, avrebbe coinvolti due furgoni e si è verificato all'altezza dello svincolo per Santa Caterina. Inevitabili per le ripercussioni sul traffico, con alcuni rallentamenti in prossimità del tratto interessato.