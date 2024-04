Incidente in Tangenziale a Bari: tamponamento all'altezza di Poggiofranco, traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, per un incidente avvenuto sulla Tangenziale di bari, all'altezza dello svincolo per Poggiofranco. Il tamponamento, verificatosi in direzione Sud, ha riguardato diverse vetture.

Non si segnalano feriti gravi. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per i rilievi e la viabilità.