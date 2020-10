Scontro auto-furgone sulla statale 16 a Palese, traffico in tilt e code. Camion contro spartitraffico sulla statale 100

Mattinata di incidenti e di disagi per il traffico a Bari. Probabilmente anche a causa della pioggia, diversi sono stati i sinistri registrati nelle ultime ore.

Sulla statale 16, all'altezza dei 'curvoni' di Palese, in direzione sud, segnalato un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. Sul posto carabinieri e personale Anas: i mezzi incidentati vengono rimossi in questi minuti, ma inevitabile è stata la formazione di lunghe code e rallentamenti. Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti e sulle loro condizioni. In direzione opposta, un altro sinistro con relative code è segnalato all'altezza di San Girolamo.

Disagi anche sulla statale 100, alle porte della città, dove in tarda mattinata un camion è finito contro lo spartitraffico, bloccandosi di traverso sulla carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(in foto: l'incidente sulla statale 16 a Palese)