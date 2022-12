Incidente in Tangenziale a Bari, scontro all'altezza di via Napoli: code e traffico in tilt

Traffico e code, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita C di via Napoli, in direzione Sud, per un incidente stradale. Non si segnalano al momento persone ferite.

La Polizia Locale di Bari, attraverso il suo canale Telegram invita gli automobilisti a "prestare attenzione già dal primo curvone uscita aeroporto". Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi. Per chi viaggia da nord in direzione Bari, la Polizia locale consiglia l'uscita a Santo Spirito verso la provinciale 91.