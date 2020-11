Tragico incidente sulla statale 16 a Bari: impatto tra auto e camion, muore donna

Tragico incidente nella serata di ieri, giovedì 26 novembre, sulla statale 16 a Bari. Una donna ha perso la vita in uno scontro avvenuto tra gli svincoli per Carrassi e Poggiofranco, in direzione nord.

Nel terribile impatto, verificatosi poco prima delle 21, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due autovetture. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio della polizia stradale: secondo una prima ricostruzione, la Smart condotta dalla vittima, una donna barese di circa 40 anni, forse dopo un primo impatto con l'altra auto, sarebbe finita contro il camion. Per la donna, sbalzata fuori dall'autovettura, non c'è stato nulla da fare. Non avrebbe invece riportato gravi ferite, fortunatamente, il passeggero che era con lei. Gli accertamenti della Polstrada proseguono anche in queste ore, al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e agli agenti della Stradale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Bari per la gestione della viabilità.

(foto di repertorio)