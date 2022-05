Incidente sulla statale 16 all'altezza di San Giorgio, impatto tra auto e moto: un ferito

Un incidente si è verificato questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza dello svincolo per San Giorgio. Nell'impatto, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte un'auto e uno scooter di grossa cilindrata. Un ragazzo di 18 anni, alla guida del mezzo a due ruote, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal 118: secondo prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code. Al momento la carreggiata è stata liberata dai mezzi incidentati ed è stata ripristinata la regolare viabilità.