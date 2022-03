Incidente sulla statale 16 all'altezza di Carbonara: traffico rallentato e code

Traffico rallentato e code questa mattina sulla statale 16, nel tratto della tangenziale di Bari, in direzione nord. A causare i disagi per gli automobilisti un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per Carrassi-Carbonara.

Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto sulla corsia di sorpasso. Non ci sarebbero state, secondo quanto si apprende, gravi conseguenze per le persone a bordo delle vetture coinvolte, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico, vista l'ora di punta per gli spostamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

(In foto: le due auto coinvolte nell'impatto)