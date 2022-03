Incidente sulla statale 16, traffico rallentato e code all'altezza di Palese

Traffico intenso e rallentamenti si stanno registrano questa mattina sulla statale 16, all'altezza di Palese, in direzione sud. A provocare i disagi - come segnala la Polizia locale - un incidente, un tamponamento tra veicoli. Secondo quanto appreso ma non ci sarebbero feriti, ma inevitabili sono le ripercussioni sulla circolazione stradale.

(foto di repertorio)