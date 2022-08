Due incidenti sulla Statale 16 a Bari: maxitamponamento a San Giorgio e schianto di una moto alla Stanic

Due incidenti nell'arco di pochi minuti si sono verificati sulla Statale 16. Il primo ha riguardato un motociclo che, per cause non ancora chiarite, si schiantato in Tangenziale nelle vicinanze dell'uscita Stanic, in direzione sud. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e personale del 118.

Un maxitamponamento che ha coinvolto almeno 4 vetture, invece, si è verificato all'altezza di San Giorgio, in direzione nord. Non si segnalano, al momento, feriti gravi. Sul luogo dello schianto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Lo scontro ha provocato rallentamenti alla circolazione.