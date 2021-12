Incidente sulla statale 16 a Bari: code e rallentamenti in direzione sud

Un incidente sta causando code e rallentamenti sulla statale 16 a Bari, in direzione sud. Nello scontro, avvenuto all'altezza dello svincolo per Poggiofranco, sarebbero rimaste coinvolte almeno tre auto. Sul posto polizia stradale e 118: non ci sarebbero comunque, persone rimaste ferite in maniera grave.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti già all'altezza di Santa Caterina.