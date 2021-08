Incidente sulla statale 16 a Bari, traffico congestionato e lunghe code in direzione nord

Un incidente sta causando traffico e lunghe code sulla statale 16 a Bari, in direzione nord. Secondo prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto (senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, non si registrano infatti feriti) avvenuto all'altezza dell'uscita per Carbonara/Carrassi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, a causa della presenza sulla corsia di sorpasso dei mezzi coinvolti. Si sono create lunghe code, segnalate dagli automobilisti sin dall'altezza di San Giorgio. Sul posto la polizia stradale: la situazione è in corso di risoluzione con la rimozione delle auto interessate.