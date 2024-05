Maxitamponamento in Tangenziale a Bari: schianto in direzione Sud, traffico e rallentamenti

Un incidente si è verificato dopo le 18 sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dello svincolo 12 (Carrassi) in direzione Sud: coinvolti diversi veicoli che, per cause non ancora conosciute, si sono scontrati.

Non si segnalano, al momento, feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per viabilità e rilievi. Il traffico ha subito forti rallentamenti: la situazione è migliorata in serata.