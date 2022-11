Incidente in Tangenziale a Bari, tamponamento in direzione nord: traffico e rallentamenti

Traffico e code, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un tamponamento avvenuto in direzione nord, dopo lo svincolo 13A che ha per uscita San Pasquale-Mungivacca. Non vi sarebbero, al momento, persone ferite.

La Polizia Locale, attraverso il suo canale Telegram, consiglia agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi.