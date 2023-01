Doppio incidente in Tangenziale a Bari: traffico in tilt nel giorno della 'ripresa' dopo le Feste

Mattinata di traffico in Tangenziale, a Bari, a causa di due diversi tamponamenti avvenuti entrambi in direzione nord, poco dopo le 9. Il primo ha coinvolto tre auto all'altezza dello svincolo di Carrassi, provocando rallentamenti alla circolazione.

Poco dopo si è verificato un altro incidente, sempre in direzione nord, ma all'altezza dello svincolo per la Statale 100: in questo caso sono rimaste coinvolte due vetture. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale. Non si segnalano feriti. Gli incidenti si sono verificati in una mattinata di rientro alla 'normalità' lavorativa e scolastica dopo le Feste natalizie.