Incidente all'innesto con la statale 16 a Torre a Mare: auto fuori strada, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio su via Bari, a Torre a Mare, sulla bretella di innesto per la statale 16, in direzione nord. Il sinistro avrebbe coinvolto una sola auto, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada, impattando con un new jersey.

La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari: sarebbe comunque cosciente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Bari, i vigili del fuoco e il personale Anas.