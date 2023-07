Incidente sulla statale 16 a Bari: cinque auto coinvolte, due in fiamme. Strada chiusa in entrambe le direzioni

Traffico bloccato e lunghe code sulla statale 16 a Bari. La strada è chiusa in entrambe le direzioni, all'altezza di Torre a Mare, a causa di un incidente che si è verificato sulla carreggiata in direzione nord, coinvolgendo cinque autovetture. Da chiarire le cause e l'esatta dinamica del sinistro: secondo quanto si apprende, due auto avrebbero preso fuoco, ma non si conoscono al momento ulteriori dettagli.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, personale Anas e del 118: secondo prime informazioni, non ci sarebbero comunque feriti gravi. Per consentire, la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, il traffico viene deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco.

Aggiornamento ore 19.45: come comunicato da Anas, è stata riaperta la carreggiata in direzione sud solo su corsia di marcia. Permane la chiusura della carreggiata in direzione nord per consentire la rimozione dei mezzi.