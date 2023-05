Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato in direzione nord

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 16, a Bari. Il sinistro - di cui non si conoscono al momento dettagli - è avvenuto in direzione nord, all'altezza dell'uscita via Napoli-Fesca.

La Polizia locale di Bari, attraverso il proprio canale Telegram, ha comunicato la temporanea chiusura al transito della strada, poi riaperta - sebbene restino ancora dei rallentamenti - intorno alle 21.10.

*Ultimo aggiornamento ore 21.20