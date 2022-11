Incidente sulla statale 16 a Bari: rallentamenti e code in direzione sud

Un incidente sta mandando in tilt il traffico sulla statale 16, in direzione sud. Il sinistro si è verificato all'altezza di via Napoli - accesso B, provocando rallentamenti e code.

In particolare, la Polizia locale di Bari segnala "code improvvise" all'altezza della curva in prossimità dello svincolo per l'aeroporto, invitando gli automobilisti a moderare la velocità.