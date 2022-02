Incidente sulla statale 16 a Bari, tamponamento manda in tilt il traffico in direzione nord

Ennesimo incidente, ennesima mattinata di code sulla statale 16 a Bari. A mandare in tilt il traffico, questa mattina in direzione nord, un tamponamento tra due veicoli, avvenuto sulla corsia di sorpasso all'altezza dello svincolo Carrassi-Carbonara.

Nessuna grave conseguenza, a quanto si apprende, per le persone coinvolte, ma inevitabili sono state le ripercussioni sulla circolazione stradale. La Polizia locale consiglia, per chi è diretto verso il centro in direzione nord, l'uscita 15 per via Gentile. La Polizia stradale, intervenuta sul posto, fa sapere che a breve, con l'arrivo del carroattrezzi, i mezzi incidentati saranno rimossi, e la normale viabilità ripristinata.

(foto di repertorio)